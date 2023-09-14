الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب آنسات اليد يواجه أنجولا في نهائي بطولة إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يسعى منتخب مصر للأنسات مواليد 2004 لكرة اليد، لحصد لقب بطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري، عندما يواجه منتخب أنجولا في المباراة النهائية في الثامنة والنصف مساء اليوم بصالة محمد مزالي بمدينة المنستير، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي تونس وغينيا في السادسة مساءً.

منتخبات مصر وأنجولا وتونس وغينيا تأهلت رسميا لبطولة العالم ويبقى الصراع بين منتخبي مصر وأنجولا على الفوز باللقب الإفريقي، بعد أن حقق كل منهما العلامة الكاملة بالفوز في خمس مباريات متتالية حيث تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية في الدور الأول بالفوز على مالي 64 - 15، وعلى مدغشقر 54 – 10 وعلى الجزائر 23 – 19، وعلى تونس 30 – 27، ثم هزم منتخب غينيا في الدور نصف النهائي بنتيجة 26 -18، ويعتبر منتخب مصر هو الوحيد الذي تجاوز حاجز الـ60 هدفًا في مباراة واحدة طوال البطولة.

وتصدر منتخب أنجولا المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوز على كينيا 54 – 9، وعلى الكونغو الديمقراطية 42 – 9، وعلى كوت ديفوار 43 – 9، وعلي غينيا 31 – 22، ثم فاز في مباراة الدور نصف االنهائي على منتخب تونس بنتيجة 28 - 22.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر 17 لاعبة للمشاركة في البطولة، وهن: جهاد وائل وسارة علوي ولبنى أشرف ومريم عمر ومنة الله الحناوي ونادين طارق وملك أحمد ووجود أحمد وشهد صفى الدين وتقى كامل ولوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود وفاطمة محمود وكنزى حاتم وبسملة إبراهيم.

ويرأس بعثة مصر في بطولة إفريقيا سعيد عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وتضم عبده عبدالوهاب المشرف على منتخبات السيدات ومحمد فرغلي المدير الفني للمنتخب وشريف الشامي المدرب العام ومنة الله كرم إدارى الفريق والدكتورة مهتاب محمد إخصائية العلاج الطبيعي.

بطولة إفريقيا للأنسات مواليد 2004 لكرة اليد منتخب مصر للأنسات منتخب أنجولا منتخب تونس منتخب غينيا

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