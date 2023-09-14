الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منذ بدء الموسم السياحى.. استقبال 237 طائرة شارتر فى العلمين ومرسى مطروح

جريدة الدستور

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن محافظة مطروح شهدت هذا العام حالة من الرواج والانتعاش السياحي على مستوى السياحة الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المصطافين والزوار من المحافظات الأخرى الذين يحرصون على قضاء إجازاتهم الصيفية بمحافظة مطروح، والاستمتاع بجمال شواطئها الفريدة ورمالها الناعمة ومزاراتها السياحية التى تكتسب شهرة عالمية. 

استقبال 237 طائرة شارتر

وأشار محافظ مطروح إلى استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيًا من عدد من الدول الأجنبية، والتي بلغت حتى الآن 237 طائرة شارتر، منها 187 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي، و50 رحلة شارتر بمطار العلمين.

معالم مطروح السياحية

وأكد محافظ مطروح على استمرار استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة من الدول الأجنبية، حيث يتم الترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، و"البروشورات" الدعائية والكروت البريدية التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية. 

تفاصيل رحلات طيران الشارتر 

من جانبه، أوضح محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه منذ بداية الموسم السياحي لرحلات الشارتر هذا العام 2023 في مايو الماضي، استقبل مطار مدينة مرسى مطروح 118 رحلة قادمة من دولة إيطاليا، و29 رحلة من دولة سلوفاكيا، و28 رحلة من دولة التشيك، و12 رحلة  من دولة صريبا، بالإضافة إلى 16 رحلة شارتر قادمة من دولة كازاخستان، و34 رحلة قادمة من دولة التشيك وذلك بمطار العلمين الدولي.

وفى السياق ذاته، كان قد أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، عن استمرار متابعة تدفق حركة السياحة الخارجية الوافدة إلى المحافظة. 

وقال المحافظ، فى بيان سابق له، إن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل 3 طائرات شارتر سياحية قادمة من إيطاليا خلال هذا الأسبوع، ليصل إجمالى عدد طائرات الشارتر السياحية الوافدة عبر مطار مرسي مطروح الدولي إلى 5 طائرات خلال 10 أيام.

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