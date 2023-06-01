مطار مرسى مطروح يستقبل 5 طائرات شارتر خلال 10 أيام (صور)

أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، استمرار متابعة تدفق حركة السياحة الخارجية الوافدة إلى المحافظة.

وقال المحافظ إن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل 3 طائرات شارتر سياحية قادمة من إيطاليا خلال هذا الأسبوع، ليصل إجمالى عدد طائرات الشارتر السياحية الوافدة عبر مطار مرسي مطروح الدولي 5 طائرات خلال 10 أيام.

أضاف مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة أنه تم استقبال السائحين وضيوف المحافظة في مطار مرسى مطروح مع تواجد فريق من الإدارة للترحيب بضيوف المحافظة مع إهدائهم الورود والشيكولاته وكذلك أوراق البردى والبروشورات والدليل السياحى للمحافظة باللغات الأجنبية، لافتًا إلى أن فريق هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة أهدى الكتيبات التعريفية السياحية للمحافظة.

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