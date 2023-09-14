الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: الدولة المصرية تقوم بملحمة إنسانية فى ليبيا

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم بملحمة إنسانية داخل الأراضي الليبية، للمساهمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا الإعصار دانيال الذي أودى بحياة الآلاف من الأشقاء، وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي، مثمنًا توجيهات الرئيس بتسيير انتقال المساعدات جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم.

مصر داعم دائم للأشقاء العرب


وأضاف "محسب"، أن الرئيس السيسي وجه بتجهيز حاملة الطائرات "الميسترال" للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، مشددًا على القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون إلى الأشقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي تفوق كل التوقعات، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل السند والداعم لكل الدول العربية الشقيقة، وأنه مهما بلغت الظروف لن تتأخر مصر يومًا عن دورها التاريخي والقومي باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية.

 

txt

إعصار دانيال يغرق الأراضى الليبية «صور»

txt

عضو النواب الليبى: نرفض أى صراع إقليمى داخل الأراضى الليبية

معدات دعم وإغاثة ومساعدات إنسانية

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حرص على متابعة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، والتي جاءت في ظل صمت عالمي شديد الغرابة، مطالبا المجتمع الدولي والعربي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم والعون لـ ليبيا الشقيقة في هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق قدرات أي دولة بمفردها.
 

إعانات عاجلة لأسر المصريين الذين راحوا ضحايا الإعصار

وثمّن النائب أيمن محسب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير إعانات عاجلة لأسر المصريين الذين راحوا ضحايا الإعصار في ليبيا، موجهًا الشكر لأجهزة الدولة، ولا سيما القوات المسلحة، على الجهود الدءوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.

النائب أيمن محسب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبيا إعصار “دانيال

مواد متعلقة

حلمى الشريف: سياسة مصر الخارجية تشهد قفزات غير مسبوقة

إعلام النواب: انطلاق منتدى الاستثمار البيئي يستهدف خلق فرص واعدة للاستثمار

حزب المؤتمر: دعم مصر للمغرب وليبيا يعكس دورها التاريخي تجاه الأشقاء

قيادي بـ"مستقبل وطن": "مسافة السكة" منهج مصر الدائم في مساندة الأشقاء العرب عند الشدائد

الأمين العام للبرلمان العربى يُشارك فى اجتماع جمعية أمناء البرلمانات العربية

برلمانى: منتدى الاستثمار المناخى يأتى استكمالًا لدور مصر فى الحفاظ على البيئة

"خارجية النواب": مصر تحرص دائمًا على مد يد العون للأشقاء

برلمانية: إطلاق الخطة التنموية لشمال سيناء ضمانة رئيسية لاستدامة الاستقرار

الأكثر قراءة

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

السعودية تعلن إعدام "البلوى" و"العزونى" بتهمة الخيانة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

ترحيل السورى "محمد كبة" للصالح العام

6 مليارات جنيه إيرادات اقتصادية قناة السويس فى 2022/ 2023

"معيط": لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة فى تطبيق التأمين الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟