مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: الدولة المصرية تقوم بملحمة إنسانية فى ليبيا

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم بملحمة إنسانية داخل الأراضي الليبية، للمساهمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا الإعصار دانيال الذي أودى بحياة الآلاف من الأشقاء، وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي، مثمنًا توجيهات الرئيس بتسيير انتقال المساعدات جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم.

مصر داعم دائم للأشقاء العرب



وأضاف "محسب"، أن الرئيس السيسي وجه بتجهيز حاملة الطائرات "الميسترال" للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، مشددًا على القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون إلى الأشقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي تفوق كل التوقعات، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل السند والداعم لكل الدول العربية الشقيقة، وأنه مهما بلغت الظروف لن تتأخر مصر يومًا عن دورها التاريخي والقومي باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية.

معدات دعم وإغاثة ومساعدات إنسانية

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حرص على متابعة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، والتي جاءت في ظل صمت عالمي شديد الغرابة، مطالبا المجتمع الدولي والعربي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم والعون لـ ليبيا الشقيقة في هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق قدرات أي دولة بمفردها.



إعانات عاجلة لأسر المصريين الذين راحوا ضحايا الإعصار

وثمّن النائب أيمن محسب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير إعانات عاجلة لأسر المصريين الذين راحوا ضحايا الإعصار في ليبيا، موجهًا الشكر لأجهزة الدولة، ولا سيما القوات المسلحة، على الجهود الدءوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.