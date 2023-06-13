عضو النواب الليبى: نرفض أى صراع إقليمى داخل الأراضى الليبية

قال الدكتور عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، إنَّ الدولة الليبية تمر بمرحلة حرجة للغاية، كما أن عمل لجنة 6+6 المكلفة بوضع قواعد العملية الانتخابية ضروري للعملية السياسية، حيث نهدف من هذه اللجنة اتمام العملية الانتخابية الليبية بسلام.

الانتخابات الليبية

وأكد نصية، خلال حواره لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، أن النقاش داخل جلسة اليوم تركز حول تحفظات بعض الأعضاء بشأن بعض المسائل الإجرائية التى تهدف إلى نجاح الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية الليبية

وأضاف في حديثه، أن جلسة النواب التي عُقدت صباح اليوم شهدت الكثير من التحفظات على ما توصلت إليه لجنة 6+6، معبراً: "هناك أطراف ليبية أخرى عبَّرت عن مخاوفها من بعض التحفظات أيضاً".

واستطرد: "ونرفض أي صراع إقليمي داخل الأراضي الليبية، ونخشى نقل الصراع الإقليمي إلى ليبيا في ظل هذه الفوضى العالمية".