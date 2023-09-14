تقرير دولى: مصر لاعب مهم فى مبادرة الحزام والطريق الصينية

قال موقع "جيوبولتيكال مونيتور geopoliticalmonitor" الدولي، إن العلاقات بين مصر والصين علاقات متميزة للغاية، لاسيما ومصر تعتبر شريكًا مهمًا وحيويًا، كدولة متعاونة في مبادرة الحزام والطريق في الصين.

مبادرة الحزام والطريق

وقال التقرير: إن مبادرة الحزام والطريق جذبت استثمارات صينية كبيرة في السنوات الأخيرة، ويوجد أكثر من 1500 شركة صينية تعمل في مصر، تركز على قطاعات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الكهرباء، والاتصالات، والنقل.

وأقامت الصين ومصر شراكة شاملة بمحفظة تعاون إجمالية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، ويخصص هذا التمويل لمختلف قطاعات التنمية، بما في ذلك الكهرباء والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني وغيرها.

وفي عام 2022، عزز التعاون بين البلدين التعاون الفني لبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. ومن اللافت للنظر أن هذا التعاون امتد إلى وكالة الفضاء المصرية، من بين مبادرات أخرى.

التعاون في مجال الفضاء

وأضاف التقرير: أصبحت مصر أول دولة إفريقية لديها القدرة على تجميع ودمج واختبار الأقمار الصناعية (AIT)، بعد تسليم نموذجين من الأقمار الصناعية بتمويل من الصين لمشروع القمر الصناعي مصر سات 2.

وقال شريف صدقي، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء، إن الاختبارات التي أجريت على نماذج الأقمار الصناعية افتتحت أكبر مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في إفريقيا وغرب آسيا، والذي تم بناؤه بمنحة من بكين، ولا يقتصر هذا المركز على توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر فحسب، بل يضع البلاد أيضًا كدولة رائدة في نقل التكنولوجيا إلى إفريقيا، ومن المقرر تسليم نموذج رحلة القمر الصناعي مصر سات 2 في وقت لاحق.

وعلاوة على ذلك، أكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، على أهمية التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز قدرات مصر في أبحاث الأقمار الصناعية، مثل تطبيقات الاستشعار عن بعد. وفي الوقت نفسه، سلط السفير الصيني لدى مصر، لياو لي تشيانج، الضوء على الإنجاز التاريخي في التعاون الفضائي بين البلدين، مما يعزز تطوير تكنولوجيا الفضاء في إفريقيا.

"بيدو" الصيني بديل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

وقال التقرير: تستثمر الصين في بناء مواقع إطلاق جديدة، وشهدت دخول الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص إلى صناعة الأقمار الصناعية، وتمتلك بكين حاليًا أكثر من 700 قمر صناعي عامل في المدار، وبالإضافة إلى ذلك يتكون نظام بيدو الصيني، وهو بديل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي تديره الولايات المتحدة، من أكثر من 30 قمرًا صناعيًا.

وجدير بالذكر أن الجهات الفاعلة المملوكة للدولة والتجارية في قطاع الفضاء في الصين قد حددت خططًا لأكثر من 70 عملية إطلاق في عام 2023، مما يدل على التوسع المستمر في الأنشطة الفضائية في البلاد.

ويقال إن الصين تخطط لتطوير شبكة أقمار صناعية واسعة في مدار قريب من الأرض، بهدف توفير خدمات الإنترنت العالمية والتنافس مع شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك.

ويتضمن المشروع، المعروف باسم "Guo Wang"، أكثر من 12000 قمر صناعي مملوك لشركة China Satellite Network Group Co. والجدول الزمني للإطلاق غير معروف حاليًا، لكن حجم الشبكة سينافس كوكبة SpaceX المخططة، التي تضم أكثر من 12000 قمر صناعي بحلول عام 2027.