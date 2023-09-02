السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: انضمام مصر لـ"بريكس" يدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة

بريكس
"بريكس"

قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن مجالس الأعمال هي تجمعات مشتركة تضم ممثلين من رجال الأعمال ما بين دولتين أو أكثر، إذ يضم مجلس الأعمال في مجموعة "بريكس" رجال أعمال من جميع دول البريكس، ويهتمون باكتشاف فرص الاستثمار في دول التجمع، والزيارات المتبادلة فيما بينهم، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن أن لهم دورًا مهمًا في العمل الصناعي، وزيادة حجم التبادل التجاري.

أهمية انضمام مصر لـ"بريكس"

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مجالس الأعمال هي الآلية التي تفعل الاتفاقات سواء كانت تعطي مزايا، أو تيسيرات، موضحًا أنه عندما تحدثت رئيسة مجلس أعمال بريكس عن أهمية انضمام مصر للمجموعة، بينت أن هذه الخطوة تدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة، باعتبار أن التجارة البينية الإفريقية سيكون لها دور مهم.

وتابع جاب الله أن رئيسة مجلس أعمال بريكس متابعة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ رئاسته الاتحاد الإفريقي في مجال تطبيق مشروعات الربط ما بين دول القارة، وهو الأمر الذي يحتاج إليه رجال الأعمال، مضيفًا: "أعتقد أن تصريحاتها مهمة، وأن رجال الأعمال المصريين مدعوون خلال هذه المرحلة إلى الانخراط مع مجلس أعمال بريكس".

خبير اقتصادي “بريكس” أعضاء بريكس إنضمام مصر لعضوية تجمع بريكس أعمال البنية التحتية

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