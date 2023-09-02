"إكسترا نيوز" تستعرض مزايا انضمام مصر لـ"بريكس"

تعد مجموعة بريكس صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وتضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بجانب مصر و5 دول جديدة، وأصبح اسم المجموعة "بريكس بلس" بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة، حيث تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42% من سكان العالم، ويمثل اقتصادات دول بريكس بلس نحو 32% من الناتج المحلي العالمي.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مزايا انضمام مصر لـ"بريكس":

فوائد من انضمام مصر لمجموعة بريكس

- يعد "بريكس" أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم.

- يسهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية.

- يرشد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية.

- يفتح آفاقا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

- يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلي.

- مصر تتمتع بعضوية بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس".

- يوفر المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات التنموية.