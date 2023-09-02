السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض مزايا انضمام مصر لـ"بريكس"

بريكس
بريكس

تعد مجموعة بريكس صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وتضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بجانب مصر و5 دول جديدة، وأصبح اسم المجموعة "بريكس بلس" بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة، حيث تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42% من سكان العالم، ويمثل اقتصادات دول بريكس بلس نحو 32% من الناتج المحلي العالمي.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مزايا انضمام مصر لـ"بريكس": 

فوائد من انضمام مصر لمجموعة بريكس 

- يعد "بريكس" أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم. 

- يسهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية. 

- يرشد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية. 

- يفتح آفاقا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة. 

- يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلي. 

- مصر تتمتع بعضوية بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس".

- يوفر المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات التنموية. 

 

 

مجموعة بريكس البرازيل مصر روسيا نمو اقتصادي إنضمام مصر لعضوية تجمع بريكس

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ضمن "حياة كريمة".. توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة فى كفرالشيخ

"الأرصاد": استمرار الانخفاض فى الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

"القاهرة الإخبارية" تنقل بثًا مباشرًا لإطلاق الهند أول مركبة فضائية للشمس

الدولى للإنشاء والآسيوى للاستثمار يعتزمان إنشاء مرفق ضمان جديد

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة