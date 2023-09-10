الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل ينافس مشروع الممر مثيله "الحزام والطريق" الصيني؟ خبير اقتصادي يجيب

عبدالعظيم الأموي
عبدالعظيم الأموي

كشف الخبير الاقتصادي، عبدالعظيم الأموي، الهدف الحقيقي من مشروع الممر والمشار إليه ضمن قرارات قمة العشرين، مؤكدا أن التجارة في أصلها قامت على المنافسة.

المشروع الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يستهدف تعزيز التبادل التجاري

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المشروع الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يستهدف تعزيز التبادل التجاري.

وأضاف أن المشروع يعزز من الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهو أمر إيجابي بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك منافسة بين التكتلات الإقتصادية بين الشرق والغرب، إذ من الوارد أن يكون هدفه محاولة من قبل أمريكا أو الهند للحصول على حصة أكبر من التجارة العالمية لمنافسة مشروع الحزام والطريق الصيني.

مشروع الممر قمة العشرين الهند أمريكا مشروع الحزام والطريق

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