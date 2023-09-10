الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وليد جاب الله: الاقتصاد العالمي سيتشكل بعشوائية إن لم يتم تنظيمه

وليد جاب الله
وليد جاب الله

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أهم المكاسب العائدة على مصر من المشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هذه القمة تأتي في وقت مهم جداً على المستوى العالمي، حيث يتم إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي, إذا لم تسبق المنتديات والمؤسسات بالتنظيم.

وأضاف، أن الاقتصاد العالمى سيتشكل بعشوائية إن لم يتم تنظيمه من قبل المنظمات ومن هنا تأتي أهمية قمة العشرين، موضحاً أن أن قمة العشرين تضم تجمعات وتكتلات اقتصادية هامة، مثل دول البريكس، وشنغهاي، دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي بكل ثقله وكل ثقل إفريقيا.

وأشار، إلى الوجود المصري المهم والفعال الذي يجعلنا أمام ليس فقط قمة العشرين، والتي تنعقد لبحث أفاق المستقبل لأن التكتلات الاقتصادية الموجودة فى قمة العشرين تبحث عن التجانس الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي وليد جاب الله اكسترا نيوز 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مجموعة العشرين

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