مواطن: مشروعات الطرق والكبارى أهم انجازات السيسى.. وادعمه لفترة رئاسية جديدة (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، وهي التي لمسها المواطن، ودعمت على مدار كل تلك السنوات، ثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي



وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية والتي ساعدت في نمو مصر اقتصاديًا.

وقال إنه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة، خاصة وأنه على مدار السنوات الماضية وهب حياته وجهوده لصالح الدولة ولخدمة مواطنيها، معلقا: "أدعم الرئيس عشان كل الخير اللي عمله للبلد وأيدته في أول مرة انتخابات وثاني مرة ولحد عاشر مرة أنا بأيد الرئيس السيسي".

وأضاف أن هناك الكثير من المشروعات التي استفاد منها المواطن على مدار السنوات الماضية والتي كان أهمها مشروعات قطاع الطرق والمواصلات والكباري والتي أحدث طفرة حضارية كبيرة وساعدت في حركة تنقل المواطنين بين المناطق وغيرها، علاوة على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي سوف تجني ثمارها قريبا وينعم المواطنين في خيرها.

واختتم حديثه قائلا :"ربنا يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي بيعمله عشان خاطر البلد ويارب يكون خير لينا".

إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وضمن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

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