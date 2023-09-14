ازدياد وتيرة تنمية الصناعات الخفيفة للصين خلال النصف الأول لعام 2023

ازدادت وتيرة تنمية الصناعات الخفيفة للصين خلال النصف الأول للعام الجاري، وارتفعت القيمة المضافة لشركات الصناعات الخفيفة بنسبة 0.4% على أساس سنوي وفي يونيو الماضي وحده، زادت القيمة المضافة بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بزيادة 1.7 نقطة مئوية عن مايو الماضي، وحافظت على النمو لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

ووفقا لتقرير "CGTN" العربية من بين 92 منتجا رئيسيا للصناعات الخفيفة التي أحصاها المكتب الوطني الصيني للإحصاء، نما إنتاج 48 منتجا.

وفي النصف الأول للعام الجاري، وصل إجمالي مبيعات التجزئة لـ11 فئة من سلع الصناعات الخفيفة إلى 3.5 تريليون يوان (479 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل 15.4% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية، بزيادة 6.3% على أساس سنوي.

وفي الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري، زادت صادرات سلع الصناعات الخفيفة إلى الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" بنسبة 14.8% على أساس سنوي، وزادت الصادرات إلى الآسيان بنسبة 12.6%.

وقالت نائبة رئيس المجلس الوطني الصيني للصناعات الخفيفة "مع تنفيذ سلسلة من السياسات لتحقيق استقرار النمو وتوسيع الطلب المحلي وتشجيع الاستهلاك تدريجيا، انتعشت السوق الاستهلاكية المحلية بشكل مطرد في العام الجاري، وعمل اقتصاد الصناعات الخفيفة بشكل مطرد وتحسن، وأظهر مرونة قوية وقدم دعما هاما للتنمية المستقرة للاقتصاد الصناعي"