"المشهد مؤلم".. جابر القرموطى: مصر قادرة على إغاثة الأخوة العرب

علق الإعلامي جابر القرموطي، على إرسال الدولة المصرية للمساعدات الإنسانية والإسعافات للدولة الليبية الشقيقة بعد العاصفة دانيال.

وقال “القرموطي”، خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، إن الدولة المصرية لديها القدرة علي تقديم المساعدات للدول الشقيقة والأخوة العرب.

وأضاف أن هناك توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لدعم الأشقاء في ليبيا، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا من المواطنين المصرين الذين فقدوا أبنائهم في العاصفة الليبية.

وأشار إلى أن قدرة الدولة المصرية في مشاركة الأخوة الأشقاء في ليبيا والمغرب يثبت أنه لدينا دولة قوية وقيادة سياسية حكيمة، موجهاً الشكر للقوات المسلحة علي الدعم.

وتابع: "الحقيقة المشهد في المغرب وليبيا مؤلم ومفجع وفادح وربنا يهون علي أخوانا في المغرب وليبيا".