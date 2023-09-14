استمرار أعمال محور "منشأة البكارى" بالجيزة.. ومواطنين: "شريان مرورى جديد"

تواصل محافظة الجيزة أعمال تنفيذ محور منشأة البكاري بطول ٤،٥ كم، بدءآ من الطريق الدائري نطاق منطقة المنشية وحتى طريق المريوطية بنطاق مدينة كرداسة، ويضم ٤ حارات مرورية وسيتم تدعيمه بعدد من الأنفاق الحضارية لتسهيل عبور المواطنين من قاطني المناطق المار بها في حرم آمن، وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والذي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنفذة والانتهاء من إصدار تصاريح الحفر اللازمة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين من خلال تنفيذ محور منشأة البكاري.

محور منشأة البكاري

وأشاد العديد من المواطنين بالأعمال الجاري تنفيذها بمحور منشأة البكاري، ويقول محمد عبد الرحمن، أحد المواطنين، إن أعمال تنفيذ محور منشأة البكاري، أمر في غاية الأهمية وهو شريان مروري جديد في صالح المواطن، خاصة وأنه يخدم العديد من المواطنين في مختلف المناطق والأحياء ويختصر في الأوقات التي كانت تهدر من قبل في مختلف الطرق.

وأوضح أن محور منشأة البكاري شريان مروري حيوي جديد ساعد في ربط العديد من المحاور المرورية في مختلف الميادين، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات، خاصة في مشروعات قطاع الطرق والمواصلات والكباري.

شريان مروري جديد

وأكد طارق مجدي، أحد المواطنين، أن محور منشأة البكاري يعد من أهم المحاور الجاري تنفيذها والتي تربط مختلف المناطق ببعضها في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث أنه يقوم يربط بين محور ٢٦ يوليو وصفط اللبن وناهيا والمهندس شريف أسماعيل (الطريق الأبيض) وعمرو بن العاص وغيرها من المحاور الهامة التي تسهل الطرق وتختصرها للمواطنين في مختلف المناطق والأحياء.

واستكمل حديثه بأن محور منشأة البكاري سوف يحدث طفرة كبيرة في قطاع الطرق والكباري كونه يضم 4 حارات مرورية مدعمه بالأنفاق الحضارية والتي تساعد في عبور المواطنين، وهو ما يحد من عدد الحوادث التي تشهدها الطرق والمحاور خلال الفترات الماضية.

نقلة حضارية في قطاع الطرق

فيما أضاف حسن منصور، أحد المواطنين، أن محور منشأة البكاري سوف يساعد في حدوث نقلة نوعية ويسهم في تحسين الحركة المرورية المارة بين مدن ٦ أكتوبر والشيخ زايد وطريق "مصر إسكندرية" الصحراوى، وقطاعات الطريق الدائرى بالتزامن مع الثورة التنموية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية.

وأكد على تنفيذ أعمال المحور ساعدت في تطوير وتنظيف الطرق المجاورة له ورفع كفاءة الأنفاق والشوارع المحيطة به.