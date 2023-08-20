أبرز المعلومات عن محور الفشن الحر على نيل بني سويف (صور)

تشهد محافظة بني سويف إنشاء محور الفشن الحر على النيل، وهو واحد من ضمن 5 محاور يتم تنفيذها على النيل في الوجه القبلي. ويعد هذا المحور أحد المحاور الهامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار، ويتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

وتستعرض "الدستور" مميزات المحور الجديد حيث يعمل على تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل وربط المحاور المرورية الطولية، وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، وذلك بوساطة المحورين عدلي منصور شمالًا، وبني مزار جنوبًا. كما يساهم المحور في تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلاً مثاليًا عن الوسائل التقليدية.

المحور الجديد يبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 مترًا تقريبًا، ويضم حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر في كل اتجاه، ويشمل 23 عملاً صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بما في ذلك 5 كباري رئيسية، وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى المجرى المائي للنيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد مصر القاهرة أسوان الزراعي الغربي، وكوبري بحر يوسف، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي.

أما أعمال المحور فتشمل إنشاء كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي من النيل بطول 95 مترًا وبنسبة تنفيذ 97%، وجزءًا من كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 مترًا بنسبة تنفيذ 75%، وكوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 مترًا وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 50%، كما تم إنجاز نسبة تنفيذ أعمال الطرق شرق النيل بنسبة 50%.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية المشروع باعتباره شريانًا للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق، وأنه يخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

محور الفشن الحر

محور الفشن الحر

محور الفشن الحر

محور الفشن الحر

محور الفشن الحر

محور الفشن الحر

محور الفشن الحر