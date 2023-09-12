الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد محور منشأة البكارى (صور)

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل بمحور منشأة البكاري الجديد والجاري تنفيذه بطول ٤٫٥ كم بدء من الطريق الدائري نطاق منطقة المنشية حتى طريق المريوطية بنطاق مدينة كرداسة. 

وأشار المحافظ إلى أن المحور يعد شريانا مروريا مهما، حيث سيسهم في ربط الحركة مع العديد من المحاور المرورية، وعلى رأسها محاور ٢٦ يوليو وصفط اللبن وناهيا والمهندس شريف إسماعيل (الطريق الأبيض) وعمرو بن العاص، ما سيحقق نقلة نوعية ويسهم في تحسين الحركة المرورية المارة بين مدن ٦ أكتوبر والشيخ زايد وطريق مصر- إسكندرية الصحراوي وقطاعات الطريق الدائري بالتزامن مع الثورة التنموية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية.

وأضاف محافظ الجيزة أن الطريق سيضم ٤ حارات مرورية وسيتم تدعيمه بعدد من الأنفاق الحضارية لتسهيل عبور المواطنين من قاطني المناطق المار بها في حرم آمن.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنفذة والانتهاء منإاصدار تصاريح الحفر اللازمة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رفع المخلفات الموجودة علي جانبي الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية، موجها الشركات القائمة علي تنفيذ محور عمرو بن العاص بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال تنفيذ المحور.


كما وجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بالتنسيق مع حي الهرم، بسرعة الانتهاء من رفع المخلفات الموجودة في المنطقة، مع المتابعة اليومية لرفع مستوى النظافة في الأنفاق الموجودة أسفل الطريق الدائري.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة كرداسة، بدراسة إمكانية الاستعانة بشركات نظافة في عدد من القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوى النظافة في المدينة.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلى عدد من مطالب المواطنين، موجهًا المختصين بسرعة حلها.

رافق المحافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس الأمين العام، والأستاذ محمد نور الأمين العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وثائر الجندي مدير التفتيش المالي والإداري، ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية وكرداسة، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ورئيس جهاز الخدمات والنقل الجماعي.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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محور منشأة البكاري محور المريوطية الطريق الدائري محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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