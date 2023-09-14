جحود الابن.. تفاصيل مقتل مسن على يد نجله فى عين شمس

داخل منزل بسيط يتكون من غرفتين في منطقة عين شمس يقطن الرجل المسن" كمال محمود" صاحب الـ76 عامًا، يجلس على فراش المرض دون القدرة على التحرك أو العمل، وكان ينتظر من نجله أن يكون عونًا له لكن لم يجد منه غير الجحود والقسوة، حيث أن الابن يذهب بشكل يومًي لوالده المريض ويعتدي عليه بالضرب المبرح بسبب خلافات بينهما على الميراث، فلم يتحمل جسد المسن في أحد المرات تلك الضربات وخرجت روحه إلى بارئها.

ثلاثة أيام في العناية المركزة

ظل المسن داخل العناية المركزة لثلاثة أيام بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل الابن الذي سدد له ضربات متتالية في الصدر والرأس ولم يرحم والده الذي ظل يتوسل إليه ، وفي ختام اليوم الثالث أصبح جثة هامدة متأثراً بإصابته، وفقًا لما ذكره أحد شهود العيان في حديثه لـ "الدستور".

المتهم يعتدي على والده يوميًا

وأضاف أن نجل المسن كان يوميًا يذهب إليه ويعتدي عليه بالضرب المبرح وعندما تدخل الأهالي لفض تلك المشاجرة أغلق الباب في وجههم، وذكر أن المشكلة كانت منذ عدة أشهر ماضية عندما قرر الأب أن يقوم بتقسيم الميراث على أبنائه ، الأمر الذي جعل الابن يستشيط غضبًا وبدأ في الاعتداء على الأب دون رجوع ولم يرحم جسده الهزيل الضعيف.

سمعنا صوت المسن وهو يستغيث

وأوضح أن يوم الحادث داخل الابن للمنزل وبدأ في الاعتداء على والده حتى سقط مغشياً عليه، ومن ثم اتصل الأهالي برجال الإسعاف لنقل المسن إلى المستشفى في محاولة منهم لإنقاذ حياته.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مستشفى عين شمس العام يفيد بمقتل مسن على يد ابنه بسبب خلافات على الميراث، لينتقل على الفور رجال المباحث إلى مستشفى عين شمس العام وتبين بالعثور على جثة المسن «كمال محمود» 76 عامًا، متوفي نتيجة بـ«لكمة في الصدر» على يد ابنه كما تبين من التحريات أن المتهم تشاجر مع والدة بسبب الميراث مما دفعه للتعدي عليه «بدفعه في الصدر» ليسقط على الأرض مغشيًّا عليه ويتم نقله إلى مستشفى عين شمس، وظل راقدا لمدة 3 أيام حتي لفظ أنفاسة الاخيرة.

وكشفت التحريات الأولية مقتل مسن على يد ابنه بسبب خلافات على الميراث بعدما تعدي عليه بالضرب حتي الموت داخل منطقة عين شمس بالقاهرة، تبين أن المتهم كان يتعدى على والده بصفة مستمرة بسبب رفضه إعطاءه بعض المال لشراء مواد مخدرة، وعلى أثرها كان يتعدي عليه بالضرب حتي أصابه بجرح قطعي في الرأس.