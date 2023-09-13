ضربة في الصدر.. أول صور لمسن قتل على يد نجله بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس واقعة مأساوية صعبة حيث أقدم شاب على قتل والده بعد ما سدد له عده ضربات بسبب خلافات على الميراث.

وحصلت “الدستور” على صور المجني عليه كمال محمود، 76 عامًا، الذي قتل على يد نجله في عين شمس بسبب خلافات بينهما على الميراث.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مستشفى عين شمس العام يفيد بمقتل مسن على يد ابنه بسبب خلافات على الميراث، لينتقل على الفور رجال المباحث إلى مستشفى عين شمس العام وتبين بالعثور على جثة المسن «كمال محمود» 76 عامًا، متوفي نتيجة بـ«لكمة في الصدر» على يد ابنه كما تبين من التحريات أن المتهم تشاجر مع والدة بسبب الميراث مما دفعه للتعدي عليه «بدفعه في الصدر» ليسقط على الأرض مغشيًّا عليه ويتم نقله إلى مستشفى عين شمس، وظل راقدا لمدة 3 أيام حتي لفظ أنفاسة الاخيرة.

وكشفت التحريات الأولية مقتل مسن على يد ابنه بسبب خلافات على الميراث بعدما تعدي عليه بالضرب حتي الموت داخل منطقة عين شمس بالقاهرة، تبين أن المتهم كان يتعدى على والده بصفة مستمرة بسبب رفضه إعطاءه بعض المال لشراء مواد مخدرة، وعلى أثرها كان يتعدي عليه بالضرب حتي أصابه بجرح قطعي في الرأس.

التحريات

أضافت التحريات أن المتهم كان يتعدى على والدته حينما عاتبته على قيامه بسرقة موتور المياه، خلالها أقدم على التعدي عليها بالضرب، وعندما تدخل المجني عليه للدفاع عنها أقدم بالتعدي عليه حتي أصيب بكسر في ضلوع الصدر وإصابة بالعمي.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه يرقد في المستشفي لمدة 3 أيام وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة، وكان دافع المتهم لارتكاب الجريمة أخذ الميراث لشراء مواد مخدرة .

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.