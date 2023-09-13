السوبر الإفريقى| الأهلى ينهى مرانه الأول فى السعودية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا مدرب الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات خططية متنوعة في ضوء الاستعداد للمباراة.

وعقد الجهاز الفني محاضرة بفندق الإقامة، لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وكانت بعثة الفريق، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها العديد من مشجعي النادي بالسعودية.

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ثلاثي الأهلي يتحدث عن السوبر الأفريقي

وعبر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر، عن سعادتهم بخوض مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهير النادي، خاصة أنها بطولة مهمة في بداية الموسم.

وأكد الثلاثي أن مواجهة اتحاد العاصمة ستكون صعبة، أمام فريق محترم يضم عناصر مميزة، مما يجعل المواجهة ذات طبيعة خاصة.

وأشار اللاعبون إلى أن الأجواء في معسكر الفريق إيجابية للغاية، وأن هناك دوافع كبيرة لدى الجميع من أجل حصد اللقب الإفريقي.

وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

علي معلول يلحق ببعثة الأهلي

على صعيد آخر، لحق الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، وذلك استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي وذلك بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب التونسي.