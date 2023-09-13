عشيو: الأهلي المرشح الأقوى للفوز بالسوبر.. وهدف أمم إفريقيا 2004 الأغلى في مسيرتي

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية بصفة عامة والمصرية والجزائرية بصفة خاصة، المباراة المرتقبة بين الأهلي واتحاد العاصمة والتي تجمعهما مساء الجمعة المقبل في مباراة السوبر الأفريقي.

وتقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية في التاسعة من مساء الجمعة 15 سبتمبر بمدينة الطائف السعودية.

وأجرى "الدستور" حوارًا مع حسين عشيو، نجم منتخب الجزائر وفريق اتحاد العاصمة السابق، الذي استعاد ذكريات مواجهة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2004 والأهلي في دوري أبطال أفريقيا عام 2005، كما تحدث عن توقعاته لمباراة السوبر.

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عشيو: الأهلي المرشح للفوز على اتحاد العاصمة ولكن

وقال حسين عشيو لـ"الدستور": "مباراة الأهلي واتحاد العاصمة ستكون قوية للغاية بين الفريق المصري الفائز بدوري أبطال أفريقيا، والفريق الجزائري الذي توج بالكونفدرالية الأفريقية وسبق أن تقابل الفريقين عام 2005".

وأضاف: "الأهلي وقتها كان فريقًا قويًا يضم مجموعة مميزة من النجوم، وفاز الفريق المصري بهدف في الجزائر وفي العودة بالقاهرة تعادلنا بنتيجة 2-2 وسجلت الهدف الأول في تلك المباراة".

وتابع:"قدمنا مباراة كبيرة للغاية أمام الأهلي الذي كان يضم أغلب عناصر المنتخب المصري أمثال أبو تريكة وعصام الحضري ومحمد بركات ووائل جمعة فقد كان هذا الفريق من أفضل الفرق التي مثلت الأهلي خاصةً أنه فاز بكل البطولات".

وواصل: " الأهلي فريق كبير وعريق وغني عن التعريف وكذلك اتحاد العاصمة حتى لو مرّ بظروف عصيبة لكن هذه المباراة على بطولة وفي بداية موسم، كما أن الفريق في مرحلة إعادة بناء بعد رحيل لاعبين وضم جدد وسيكون هناك دافع لدى اللاعبين لتقديم بداية قوية، بعد أن قدم موسم مميز على المستوى القاري وفاز بالكونفدرالية لكن لم يقدم النتائج المنتظرة محليًا".

وأضاف: “الأهلي فاز خلال الموسم الماضي، بدوري أبطال أفريقيا عن جدارة واستحقاق”.

وأكمل: "المباراة من الصعب توقع نتيجتها.. لكن أتمنى فوز اتحاد العاصمة هذا سيكون له دافع كبير للفريق في بداية الموسم بالتتويج بلقب قاري وعلى حساب الأهلي لكن تظل الأسبقية والأفضلية للأهلي".

وواصل: "الظروف المناخية الحارة في السعودية والمشابهة للظروف المناخية في مصر ستساعد الأهلي كثيرًا".

وأكد: "على الورق الأهلي أقوى فنيًا خاصةً أنه فائز بأقوى الكؤوس الأفريقية ويضم لاعبين مميزين، لكن يبقى اتحاد العاصمة فريق قوي يمتلك خبرة اللعب خارج الديار، وأتمنى أن تكون المباراة قوية بين الفريقين ويقدمان المتعة للجماهير الجزائرية والمصرية".

عشيو: هدفي في أمم إفريقيا 2004 الأغلى في مشواري

وتطرق عشيو للحديث عن هدفه الشهير في مرمى منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2004، حيث قال " الفريق المصري كان مُرشحًا للفوز بالبطولة لكنه ودع البطولة من الدور الأول بعدما انتصرنا عليه بفضل الهدف الثاني الذي سجلته في المباراة".

واستطرد: "نجحنا في تسجيل هدف الانتصار على الرغم أننا استكملنا المباراة بعشرة لاعبين.. استغليت إحدى الهجمات العكسية وأحرزت الهدف في مرمى نادر السيد، وهو الهدف الأغلى في مسيرتي".

وتابع: "عانينا طوال المباراة من ضغط الفريق المصري الذي سيطر على أغلب فترات اللقاء خاصةً أنه كان يضم لاعبين أقوى فنيًا على رأسهم احمد حسام ميدو وأحمد حسن، وتبقى ذكريات جميلة بالنسبة لي".

وأتم: "دائمًا ما تكون المباريات بين الفرق المصرية والجزائرية ما تكون مليئة بالإثارة والندية وفي النهاية الروح الرياضية هي السائدة، فعقب الفوز على منتخب مصر عام 2004 كنا سهرانين مع لاعبي منتخب مصر وكانت الأجواء رائعة وأتمنى أن يحدث ذلك يوم الجمعة أيضًا".