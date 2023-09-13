الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"برلمانى": مواقف مصر السياسية فى أوقات الأزمات تجاه الأشقاء تعكس دورها المحورى

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مواقف مصر السياسية في أوقات الأزمات تجاه الأشقاء على مر التاريخ تعكس بقوة دورها المحوري في المنطقة.

دعم الأشقاء

وأشار النائب إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإرسال أطقم الإغاثة ومعدات الإنقاذ وإقامة معسكرات لإيواء المتضررين من الأشقاء بليبيا تسطر عنوانًا كبيرًا للتضامن العربي، في إطار مواقف مصر الإنسانية الراسخة في دعم الأشقاء في كل من ليبيا والمغرب، على خلفية إعصار دانيال في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب.

التعاون العربي 

وأكد «بدوي»، أن مصر كانت وستظل قلب الأمة النابض والسند لكل الأشقاء فى أوقات الأزمات والكوارث، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يتوانى عن دعم الأشقاء، استنادًا إلى موقف مصر الثابت والداعم لدول المنطقة وترسيخًا لمفاهيم التعاون العربى الحقيقى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لكل أجهزة الدولة بسرعة التحرك للمساعدة بفاعلية فى إزالة آثار الإعصار المدمر بليبيا وإيواء المتضررين لهو موقف وطني نبيل، وليس بجديد على مصر الكبيرة التى تقوم سياستها الراسخة على دعم كل الأشقاء خاصة خلال الأزمات والكوارث.

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات مصر الأزمات التاريخ

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