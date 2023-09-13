الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التعبير عن المقال السردي" في ورشة الإعلام الرقمي بقصور الثقافة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم فعاليات الورشة التدريبية "الإعلام الرقمي" لمسئولي الإعلام التي تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏بنظام الأونلاين في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الحالي.

بدأت د. إيمان عثمان محاضر ومدرب بمعهد الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو، خلال محاضرة، الأربعاء، حديثها حول استخدام تطبيق المونتاچ cap cut، في تعديل الفيديو والتحكم في مدته الزمنية، ومستوى الصوت المصاحب له، مع إمكانية إضافة نص وغيرها من المزايا التي يتيحها التطبيق المجاني الذي يمكن تحميله على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.

كما تناولت بالتفصيل كيفية التعبير عن المقال السردي أو الخبر الصحفي من خلال الإنفوجراف، مع تدريب عملي باستخدام تطبيق الجرافيك piktochart الذي يعد من أهم برامج السرد القصصي البصري.

وأشارت عثمان إلى أن التطبيق يسمح للمستخدم بإضافة إنفوجراف بأشكاله المختلفة، رسم بياني، خرائط، جداول، أيقونات ورسوم متنوعة، هذا إلى جانب إمكانية استخدامه في كتابه التصريحات، وتعديل الفيديو مع إضافة نص أو ترجمة تصاحب الصورة.

واختتمت المحاضرة بمناقشة المتدربين حول التدريبات العملية الخاصة بكيفية تصميم إنفوجراف وكيفية تصميم رسم بياني باستخدام البرامج والتطبيقات المتخصصة.

 الهيئة العامة لقصور الثقافة 

والهيئة العامة لقصور الثقافة إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

في 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الاعلام الرقمي الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين منال علام

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