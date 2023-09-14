الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 14-9-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يهتم المسلمون بترديد دعاء الصباح بعد كل صلاة للتقرب إلى الله وطلب خيري الدنيا والآخرة، وتختلف صيغ دعاء الصباح وأدعية الفجر، فبعضها ورد في السنة النبوية، وبعضها في القرآن الكريم، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الخميس 14-9-2023.

دعاء الصباح 

من دعاء الصباح.. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لي ذنبي، وترحمني، وأن ترزقني، وتقضي حوائجي، وتجعل ذريتي ذرية صالحة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا طيبًا، واسعًا، لا تجعل لأحد فيه فضلًا علي، ولا تجعل فيه منافاة لي، ولا فيه حرامًا، ولا فيه شبهة، ولا فيه بلاء، ولا فيه فقر.

اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم أعوذ بك من فواحش السفر، ومن وعثاء الطريق، ومن سوء المنظر، ومن سوء المصاحبة، اللهم إني أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

اللهم لك الحمد على ما رزقتني، ولك الحمد على ما أعطيتني، ولك الحمد على ما فضلتني، ولك الحمد على ما أحييتنا، ولك الحمد على ما أميتنا، ولك الحمد على ما أكرمتنا، ولك الحمد على ما أصحتنا، ولك الحمد على ما أعفوتنا، ولك الحمد على ما عافيتنا، ولك الحمد على ما أعطيتنا، ولك الحمد على ما أكرمتنا.

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أدعية الفجر 

اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، ومن تحتي، اللهم أكفني شر كل ذي شر، رب الناس، أنت رب الناس، لا إله إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى يوم القيامة.

اللهم إني أسألك أن تيسر لي أمري، وتسهل لي طريقي، وتجعل لي من كل ما أهمني وكربني فرجًا ومخرجًا، وترزقني من حيث لا أحتسب، وتجعلني من عبادك الصالحين.

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دعاء أذكار الصباح أدعية الفجر السنة النبوية القرآن الكريم

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