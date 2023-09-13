الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الدولة المصرية خصصت غرف عمليات لتقديم الدعم لأبنائنا في ليبيا

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلّحة بتقديم كل الدعم للشعب الليبي في محنته. 

وتقدم الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، بخالص العزاء لشهداء الوطن  ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا.

وأوضح أن الدولة المصرية خصصت غرف عمليات على أعلى مستوى لتقديم الدعم لأبنائنا في ليبيا، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن تعمل بشكل مكثف لتقديم الدعم لأهالينا الذين فقدوا ذويهم في ليبيا. 

وأشار إلى أن الرئيس شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، كما أنه وجه بتجهيز حاملة الطائرات ميسترال للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء. 

أحمد موسى الرئيس السيسي إعصار ليبيا القوات المسلحة حاملة الطائرات ميسترال

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