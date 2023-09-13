الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد البنك الدولي في زيارة تفقدية لكلية الثروة السمكية بجامعة السويس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور علي حسين، رئيس جامعة السويس، الأربعاء، وفدًا من البنك الدولي، برئاسة رما تشندرا رئيس فريق الاقتصاد البيئى.

ضم الوفد حنان محمود الحضرى، مسؤول إدارة البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق بمجموعة البنك الدولى ومهندس ابراهيم صيرا نائبًا عن الأستاذ الدكتور أحمد نصر المدير الاقليمى للمركز الدولى للأسماك. 

حضر اللقاء د.أسامة أحمد قدور، عميد كلية الثروة السمكية ووكلاء الكلية وناقش رئيس الجامعة أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والبنك مُثمنا دور البنك في دعم مختلف المشروعات. 

وأكد عطا أن هذه الزيارة لأعضاء البنك تأتي في إطار التعاون بين البنك ووزارتي التعاون الدولي والبيئة؛ للوقوف على تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية في مصر، وإمكانية تقديم أوجه الدعم لمواجهة مخاطر هذه التغيرات المناخية.

محاور النقاش 

توجه الوفد إلى كلية الثروة السمكية بصحبة عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، حيث قدم الدكتور محمد حمزة حسن رئيس قسم البيئة المائيه عرضًا تقديميًا لاستعراض التغيرات المناخية وتداعياتها على البيئة المائية التي هدفت إلى تحليل تأثير التغيرات المناخية على الصيد والمصايد السمكية وتربية الإحياء المائية بمصر، تقييم مدى ضعف المجتمعات التى تعتمد على مصايد الأسماك الطبيعية والاستزراع المائى وتأثره بالتغيرات المناخية، تحديد تدابير التخطيط التكيفي للاستجابة لتأثيرات تغير المناخ على مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية.

ثم قام الوفد عقب ذلك بزيارة للقاعات و المعامل بالكلية للتعرف علي إمكانياتها المختلفه، وأعرب الحضور من الضيوف بالغ التقدير لما تم عرضه من دراسات عن تأثير التغيرات المناخية على الصيد والثروة السمكية بمصر، مؤكدين سعادتهم بما شاهدوا من مستوى المعامل والإمكانيات بالكلية. 

رئيس جامعة السويس جامعة السويس السويس البنك الدولي الثروة السمكية

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