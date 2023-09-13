ضبط خامات ومواسير مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالإسكندرية

شنت إدارة برج العرب التموينية بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة حملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى: ضبط مصنع لحيازته واستخدام مواد خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وكذلك منتج نهائي (مواسير كهرباء بلاستيكية) غير مدون عليه أي بيانات بداخل أحد المصانع بمدينة برج العرب وتم ضبط والتحفظ على الكميات عبارة عن 120 شيكارة بلاستيكية زنة الواحدة ٢٥ كجم باجمالي كمية قدرها ٣٠٠٠ كجم من مجروش البلاستيك مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات و٤٦ لفة مواسير كهرباء بلاستيكية (منتج نهائي) طول اللفة الواحدة ٩٠ مترا بإجمالي طول ٤١٤٠ مترا غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط كميات سكر بدون تراخيص

كما قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتى: ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر بدون تراخيص وبحيازته كمية من السكر بدون فواتير حيث تم التحفظ على كمية قدرها 6 أطنان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

التحفظ علي سجائر مجهولة المصدر

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة د. عبد الله عثمان مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة التى أسفرت عن ضبط مخزن للسجائر بحيازته 436 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر و٨٦ سيجارا أجنبيا مجهول المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.