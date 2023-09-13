الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط خامات ومواسير مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

شنت إدارة برج العرب التموينية بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة حملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى: ضبط مصنع لحيازته واستخدام مواد خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وكذلك منتج نهائي (مواسير كهرباء بلاستيكية) غير مدون عليه أي بيانات بداخل أحد المصانع بمدينة برج العرب وتم ضبط والتحفظ على الكميات عبارة عن 120 شيكارة بلاستيكية زنة الواحدة ٢٥ كجم باجمالي كمية قدرها ٣٠٠٠ كجم من مجروش البلاستيك مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات و٤٦ لفة مواسير كهرباء بلاستيكية (منتج نهائي) طول اللفة الواحدة ٩٠ مترا بإجمالي طول ٤١٤٠ مترا غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط كميات سكر بدون تراخيص 

كما قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتى: ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر بدون تراخيص وبحيازته كمية من السكر بدون فواتير حيث تم التحفظ على كمية قدرها 6 أطنان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

التحفظ علي سجائر مجهولة المصدر 

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة د. عبد الله عثمان مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة التى أسفرت عن ضبط  مخزن للسجائر بحيازته 436 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر و٨٦ سيجارا أجنبيا مجهول المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

برج العرب التموينية كهرباء إدارة تموين المنتزة سجائر مجهولة المصدر إدارة تموين وسط وكيل النائب العام

مواد متعلقة

مصرع سيدة فى انهيار أسقف عقار بمنطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية (صور)

إقبال كبير على اليوم الصحي المجاني في نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل مواد غذائية وسط الإسكندرية

انتشال جثمان غريق شاطئ أبويوسف غرب الإسكندرية

ضبط أسماك مجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجات بحملة تموينية بالإسكندرية

ضبط 1187 علبة سجائر متنوعة مجهولة بدون فواتير بالإسكندرية

انتشال جثة غريق ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

"تموين الإسكندرية": تحرير 150 محضر للمخابز مخالفة بأنحاء المحافظة

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

استقرار اقتصاد واستثمارات واعدة.. مصر تحقق نجاحاً استثنائياً فى حقل ظهر

تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

هزة أرضية ارتدادية تضرب المغرب

الرئيس السيسى يوجّه بفتح الطرق والمعابر لتيسير حركة الليبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟