الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش الليبى: مصر ذات خبرة كبيرة فى الدعم اللوجستى وعمليات الإنقاذ

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية

قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، إن مصر ذات خبرة كبيرة في الدعم اللوجستي وعمليات الإنقاذ، مشيرًا إلى أن مصر لديها تخصصات مؤهلة في مجالات الهندسة العسكرية والضفادع البشرية وغيرها.

وأضاف المحجوب خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "هذا ليس غربيًا على مصر، فهي دائمًا تساعد الدول العربية في الكوارث والأزمات، والرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه تابع الأمر ووجه بتقديم كل أوجه الدعم".

وتابع: "مشكلتنا ليست في الأكل والشرب، لكن في الدعم اللوجستي الخاص بالمعدات والخبرات والقدرات"، موضحًا أن إخراج الجثث وعمليات البحث يتطلب نوعية مساعدات معينة.

المحجوب: ما زلنا نبحث عن أحياء ونعمل على إخراج المواطنين من تحت الأنقاض

"المياه جرفت البيوت في درنة وما زلنا نبحث عن أحياء جرّاء الإعصار، ونعمل على إخراج المواطنين من تحت الأنقاض، أما بالنسبة للذين دخلوا البحر بالتأكيد لم يعد هناك أمل في إيجاد أحياء منهم".

وأكد أن الجيوش دائمًا لها دور كبير في مواجهة تداعيات الكوارث التي تحدث في العالم مثل الأعاصير والفيضانات.

وأشار إلى أن ذلك يرجع لخبرة وقدرة ونوعية معدات الجيوش، حيث تكون قادرة على المساعدة في مختلف الظروف المناخية.

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