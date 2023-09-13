الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أسس التصوير الفوتوغرافى" فى ورشة لقصور الثقافة بالإسكندرية

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

شهد قصر ثقافة الأنفوشي أولى فعاليات ورشة التصوير الفوتوغرافي المجانية ضمن الأنشطة الصيفية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني بالإسكندرية.

وتناول المصور الفوتوغرافي علاء الدين محمد خلال اللقاء التعريف، بتصوير المنتج وكيفية إظهار خصائصه وفقا لنوعه.

كما تحدث عن كيفية ضبط الإضاءات المختلفة خلال التصوير سواء المباشرة أوالمنعكسة أوالمكملة، وكيفية محاكاة التأثيرات الطبيعية داخل ستوديو التصوير، موضحًا كيفية استخدام خلفية مناسبة للصورة الفوتوغرافية تتماشى مع المنتج المراد تصويره.

يأتي اللقاء ضمن الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان ضمن نشاط نادي الكاميرا بقصر الأنفوشي إشراف الفنانة سارة حجازي.

ومن المقرر أن تستكمل الورشة يومي 18 و25 من سبتمبر الجاري في الثالثة مساءً، لبدء التدريبات العملية باستخدام معدات الإضاءة المختلفة.

 الهيئة العامة لقصور الثقافة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة هى إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ووجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في 1945 صدر قرار عبدالرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

تغير اسمها سنة 1965 إلى الثقافة الجماهيرية وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة".

تم اختيار مديري الثقافة في المحافظات المختلفة، الفنان "هبة عنايت" وزوجته الفنانة تماضر ترك لقصر ثقافة أسيوط، ويعقوب الشارونى لقصر ثقافة بني سويف ومحمد دياب لقصر ثقافة الإسكندرية، والفنان فاروق حسنى لقصر ثقافة الأنفوشى، والفنانة رعاية النمر لرئاسة قصر الجيزة، والفنان عز الدين نجيب لقصر ثقافة كفر الشيخ، والفنان هاني جابر لقصر ثقافة السويس.

قصر ثقافة الانفوشي الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني محافظة الاسكندرية أولى فعاليات ورشة التصوير الفوتوغرافي المجانية

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