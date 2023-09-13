رئيس المفوضية: الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى الاستعداد لانضمام أوكرانيا

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعد على الفور للتغييرات الجذرية اللازمة لكي تصبح أوكرانيا والدول الأخرى أعضاء في الكتلة.

وفي خطابها السنوي عن "حالة الاتحاد"، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء من الحاجة إلى "مطابقة تصميم" أوكرانيا وغيرها للاستعداد لاتحاد أوروبي موسع.

وقالت فون دير لاين في آخر خطاب لها، قبل بدء دورة انتخابات الاتحاد الأوروبي العام المقبل: "لا يمكننا أن نترك إخواننا الأوروبيين خلفنا".

كما أن هناك مخاوف من أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد حدد أهداف الإصلاح لأوكرانيا ومولدوفا وسبع دول أخرى تصطف للانضمام إلى الكتلة، إلا أنه لم يقدم بعد مقترحات مفصلة بشأن التغييرات المطلوبة في الدول الأعضاء.

ومع انتظار أوكرانيا ودول أخرى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فهل يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للتوسع؟



وقالت فون دير لاين إن من الأمور المهمة لتوسع الاتحاد الأوروبي زيادة الميزانية وما يموله الاتحاد وكيفية تمويله إلى جانب "التزامات أمنية موثوقة" في إشارة إلى الجدل الدائر حول مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتابعت: "هذه أسئلة يجب علينا معالجتها اليوم إذا أردنا أن نكون مستعدين للغد".

وأضافت أن أحد المخاوف الرئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي الموسع هو القانون الفعال. ويمكن للأعضاء الفرديين الاعتراض على مقترحات معينة، وإذا زاد حجم الكتلة، فسيكون تحقيق الإجماع أكثر صعوبة.

وقد تحتاج التغييرات في هذه القواعد إلى إدخال تعديلات على المعاهدات الأوروبية ــ وهو الأمر الذي قد يتطلب إجراء استفتاءات في دول مثل أيرلندا.

وقالت فون دير لاين إن الدول الأعضاء يجب ألا تنتظر إجراء تلك المناقشات في الداخل.



وقالت: "لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن ننتظر تغيير المعاهدة للمضي قدمًا في عملية التوسيع"، مضيفة أن أعضاء البرلمان الأوروبي بحاجة إلى البدء في معالجة "المسائل العملية حول كيفية عمل الاتحاد الذي يضم أكثر من 30 دولة عمليًا".

ومن الممكن أن تتوسع الكتلة المكونة من 27 عضوًا إلى 36 أو 37 عضوًا، مع تسع دول في قائمة الانتظار وواحدة، جورجيا، على الطريق نحو الانضمام، مضيفة أعتقد أن فريق أوروبا يعمل أيضًا مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

ورفضت دعوات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، لتحديد موعد نهائي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، قائلة إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون على أساس الجدارة وسيأتي مع تعميق العلاقات السياسية مع دول أوروبا الشرقية وغرب البلقان.

وما لم يبدأ النقاش حول التغييرات الرئيسية في عواصم الاتحاد الأوروبي، فقد يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف محرج حيث أكملت أوكرانيا إصلاحاتها للانضمام ولكن الكتلة لم تكن مستعدة لجعل البلاد عضوًا.

وأكدت فون دير لاين دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وتعهدت بدعم كييف "طالما احتاج الأمر".

واستعرضت في خطابها أبرز الأحداث التي شهدتها فترة ولايتها الأولى كرئيسة للمفوضية الأوروبية، ولكنه كان أيضًا فرصة لوضع أهداف للمستقبل، مع إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو المقبل.