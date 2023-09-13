"كانت حقودة على بنتى المعاقة".. أقوال الأب تدفع بربة منزل للحبس فى المقطم

انتزعت الرحمة من قلب ربة منزل في منطقة المقطم وقامت بـ تعذيب نجله زوجها المعاقة دون مراعاة لحالتها الصحية ولا حتى لتوسلاتها.

بتهمة تعذيب نجله زوجها من ذوي الهمم الخاصة بالقاهرة وقفت ربة منزل أمام نيابة المقطم بجنوب القاهرة التى استمعت إلى أقولها حول وقائع اتهام زوجها لها بأنها كانت تعتدي على الفتاة بالضرب والتى أنكرتها.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الأب، الذي قال في التحقيقات إنه لم يكن يعرف شيئًا عن فيديو تعذيب الفتاة المعاقة، لكنه فوجئ بوجود فيديو تظهر فيه الفتاة مصابة في جسدها جراء بعض الحروق.

انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالي 13 عامًا

أضاف الأب أنه انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالي 13 عامًا، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج من إحدى السيدات.

وأكمل الأب في التحقيقات أنه يمتلك شركة تعمل في مجال النقل، وكان قد كتب بعض الممتلكات باسم ابنته المعاقة كي تكون سندًا لها في الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة.

كان بداخلها غل وحقد اتجاه ابنتي هكذا أشار الأب خلال أقواله إلى أن زوجته الجديدة كانت تعتدي على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى إنها في بعض المرات خلعت أسنانها، وعندما كنت أسالها كانت تقول إن الفتاة شقية، وأنها تضر نفسها كثيرًا بسبب تصرفاتها.

حبس ربة منزل 4 أيام

وعقب التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب نجله زوجها من ذوي الهمم الخاصة بالقاهرة، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بجنوب القاهرة بإخلاء سبيل موظف في اتهامه بتعذيب ابنته من ذوي الهمم بمساعدة زوجته بمنطقة المقطم.

أم الطفلة تكشف الجريمة

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها (المعاقة)، وعلى الفور انتقل رجال مباحث لمحل البلاغ ليتم ضبط الأب لسماع أقواله في بلاغ والدة الفتاة وسرعة ضبط وإحضار زوجة الأب الهاربة.