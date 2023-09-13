الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دعاء زهران: مصر دائمًا أول من يمد يد العون والمساندة للأشقاء العرب

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران

أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بـحزب مصر أكتوبر، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء بليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية.

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ستظل مصر الداعم الأكبر للأشقاء العرب

وقالت زهران في تصريحات لها، إن توجيه الرئيس بتقديم أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، دليل على استمرار الدولة المصرية فى دعم الدول العربية التي تتعرض لأزمات، مشيرة إلي أن مصر ستظل الداعم الكبر لأشقائها العرب.

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3 طائرات نقل عسكرية تنطلق من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهًة إلى ليبيا (صور)

وأضافت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن مصر دائمًا تكون أول من يمد العون والمساندة فى كل المحن الأشقاء وقت الأزمات والكوراث، وتحرص على دعمهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطى هذه المحنة الصعبة، انطلاقًا من المسئولية المشتركة والروابط الأخوية.

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وأعربت الدكتورة دعاء زهران، بخالص التعازي والمواساة للشعب الليبي والمغربي الشقيق في ضحايا الإعصار دانيال والزلزال، وتدعو إلي الله عز وجل بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة، وأن يحفظ الشعب الليبى والغربي الشقيق من كل مكروه.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بدعم الأشقاء في ليبيا لتخفيف حدة آثار إعصار دانيال الذي ضرب البلاد، وتنفيذا لتوجيهاته أقلعت أمس ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

الدكتورة دعاء زهران دعم الأشقاء إعصار دانيال ليبيا المغرب

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