الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد وقنوات عرض حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب"

الفريدو
الفريدو

قررت شبكة قنوات ON عرض حكاية  "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري. وحكاية الفريدو تتكون من عشر حلقات عن كتاب  "55 مشكلة حب" مأخوذ عن للدكتور مصطفى محمود، إنتاج أحمد عبدالعاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
المسلسل إخراج عصام نصار، تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة.

مواعيد عرض حكاية الفريدو 

تعرض حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب عبر شاشتي قناة ON و ON drama ابتداءا من الأحد 24 سبتمبر وتعرض الحكاية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة الثانية صباحا، ومرة أخرى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة on دراما فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، ويتم إعادة الحلقة مرتين أيضا الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحاً، والثانية الساعة الخامسة عصراً.

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ويصارع المخرج عصام نصار، الزمن للانتهاء من تصوير حلقات مسلسل الفريدو بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لدخول العمل لمرحلة المونتاج والمكساج. 

ورفع المخرج عصام نصّار، ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 12 ساعة يوميًا للانتهاء من تصوير الحلقات الأخيرة وتسليمها بالكامل للقناة العارضة. 

أبطال مسلسل الفريدو 

مسلسل الفريدو مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين.

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب" مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار. 

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