قبل انطلاق تصويره.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل مسلسل "الفريدو"

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن استعدادهم لانطلاق تصوير مسلسل “الفريدو” المأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود.

وشارك عمرو صورة البوستر على فيسبوك مصحوبة بتعليق قال فيه: “بسم الله توكلنا على الله قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب 55 مشكلة حب لمصطفى محمود.. إنتاج احمد عبدالعاطي Art makers، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.

أضاف:“المسلسل إخراج عصام نصار، من تأليفي وورشتي الجديدة My way حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات الموهوبة المتميزه ساره مصباح، والموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل في أول اعمالهم”.

مسلسل "الفريدو" مأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج عصام نصار.