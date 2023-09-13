الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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مصر

رابط نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023 وموعد اعلانها

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة  2023، حيث أغلق أمس الثلاثاء باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية بالموقع الإلكتروني للتنسيق، وكانت قد بدأت يوم الخميس الماضي الموافق ٧ سبتمبر علي أن تنتهي يوم الاثنين ثم قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمدها يوم آخر لتنتهي أمس الثلاثاء.

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة كاملة للطلاب المتنفذين رغباتهم بالمرحلتي الأولى والثانية وطلاب الدور الثاني عقب انتهائها ب ٧٢ ساعة ويستطيع الطلاب طبع بطاقة الترشيح للجامعة أو المعهد ويتم التقديم لها مباشرة .

وأوضح السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني استمر في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال حواسبهم الشخصية على مدار الـ24 ساعة حتى مساء أمس الثلاثاء، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ورابط الحصول عليها

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة.. وموعد غلق باب التنسيق

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

كما يتم تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات في مرحلة تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة التنسيق ، وذلك وفقًا للشروط والقواعد وفى حدود النسبة المقررة (10% التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

حيث يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات بالنسبة للإدارات التعليمية إلى مجموعة  ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع آخر كما يلتزم الطالب أيضًا باختيار الكليات الممكنة.

شروط التحويل بين الكليات

ويكون التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، و التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، كما يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ويكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية نهائيا.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وجب  استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

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