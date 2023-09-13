لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نتائج الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2023 بنسبة نجاح بلغت 89.04%، أصبحت هموم الطلاب وأولياء الأمور تتمحور حول هذا الموضوع، وهو ما نرصده بالتفصيل من خلال التقرير التالي:

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

توفر وزارة التعليم العالي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بشكل مباشر للاستعلام عنها فور كتابة رقم الجلوس والرقم السري، وفيما يلي نقدم خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة من موقع التنسيق الإلكتروني.

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط أسفل أيقونة خدمات تنسيق الثانوية العامة.

ثم الضغط أسفل أيقونة نتائج التنسيق.

سجل رقم الجلوس والرقم السري، وستظهر النتيجة فور إعلانها.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لينتهي تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بـ التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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ولفت السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. روابط حكومية هامة

وفيما يلي نستعرض معكم روابط مواقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للاستفادة من خدماتها أثناء التنسيق وبعده، كما أنه يمكن لأولياء الأمور الاستفادة أيضًا من تلك المواقع.