الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صور ضحايا أبناء قرية "الشريف" ببني سويف جراء العاصفة "دانيال" في ليبيا

الاسعاف
الاسعاف

تداول أهالي قرية "الشريف" بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، صور ضحايا لأبناء قريتهم بعد أن لقوا مصرعهم جميعًا خلال عملهم بمدينة درنة الليبية، جراء العاصفة "دانيال" التي اجتاحت الشرق الليبي وخلَّفت مئات الضحايا والمفقودين، فيما تتراوح أعمار الضحايا ما بين 20 و 40 عامًا.

وشيَّع أهالي القرية، جثامين الشباب بعد أداء صلاة الجنازة لمثواهم الأخير، وتم دفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب.

محافظ بني سويف ينعي شباب القرية

من جهته، نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الضحايا من أبناء المحافظة،  الذين استشهدوا جراء العاصفة "دانيال"، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وتقدم محافظ بني سويف، بخالص التعازي والمواساة لأهالي وأبناء وأسر هؤلاء الشهداء، وأن يلهمهم  الصبر والسلوان لتجاوز محنتهم الأليمة التي فجعت الشعب المصري عامة وأبناء بني سويف خاصة، وأن يمن المولى عزوجل على المصابين  بعاجل الشفاء.

ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
ضحايا أبناء قرية الشريف
بني سويف دانيال قرية الشريف ببا ليبيا

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