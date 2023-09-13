الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير السعودي لدى طهران: العلاقة مع إيران ستقوم على المصالح المشتركة

السفير السعودي لدي
السفير السعودي لدي طهران

صرح السفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الأربعاء، بأن العلاقة بين بلاده وإيران ستكون قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.

جاءت تصريحات “العنزي” خلال حضوره حفل الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في سفارة بكين بطهران.

وشدد العنزي على أن العلاقات بين السعودية وإيران وستكون علاقات بناءة وثيقة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار وستكون معززة بكافة المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وفقا لوكالة إرنا الرسمية الإيرانية.

كما أشاد السفير السعودي بالدور البناء الذي قامت به الصين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.

txt

السعودية وإيران تتفقان على استئناف عمل الملحقين العسكريين فى سفارتى البلدين

ولفت العنزي إلي أنه كان هناك انعكاس لهذا الاتفاق على كثير من الملفات وشعور كثير من الدول بالفرحة لأن أي اتفاق بين السعودية وإيران كدولتين جارتين مهمتين في المنطقة تعززان كل التعاون بينهما لجلب السلام وأمن المنطقة وتحقيق الرفاه لشعوبهما.

وأشار السفير السعودي إلى توجيه دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئيس الإيراني إبراهیم رئیسي لزيارة الرياض، قائلًا "هذه الزيارة ستتم حسب جدول فخامة الرئيس الايراني في زمن مناسب".

txt

الاتحاد الأوروبى يشيد بدور العراق فى تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران

وزير الخارجية السعودي: حريصون على تحقيق الاستقرار الإقليمي

وفي أغسطس الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حرص المملكة على تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون والعمل على الاستقرار الإقليمي.

وصرَّح عقب لقائه مع وزير خارجية إيران، بأن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة، مشددًا على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفًا أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدمًا، وشدد على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.

السفير السعودي طهران إيران حسن الجوار الصين بكين

مواد متعلقة

لا يصمت.. عالم الزلازل الهولندي يتوقع تسونامي جديد

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

خرج فجرا لعمله فأصيب بالرصاص.. صياد فلسطيني يتعرض لانتهاكات إسرائيلية بعرض البحر

يهودا غليك يقود اقتحامًا موسعًا لباحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

مسئولون ليبيون: القاهرة سخّرت كل الإمكانات لنجدتنا فى مصابنا

نائب ليبى لـ"الدستور": نشكر القاهرة على دعمها المستمر للشعب الليبى

روسيا: الإمدادات الأمريكية بالقنابل العنقودية لـ كييف ستؤدى لخسائر أكبر

سياسى ليبى لـ"الدستور": ما يحدث الآن لم تشهده ليبيا منذ ستينيات القرن الماضى

الأكثر قراءة

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

بعثة الزمالك تغادر القاهرة اليوم لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟