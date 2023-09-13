السفير السعودي لدى طهران: العلاقة مع إيران ستقوم على المصالح المشتركة

صرح السفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الأربعاء، بأن العلاقة بين بلاده وإيران ستكون قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.

جاءت تصريحات “العنزي” خلال حضوره حفل الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في سفارة بكين بطهران.

وشدد العنزي على أن العلاقات بين السعودية وإيران وستكون علاقات بناءة وثيقة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار وستكون معززة بكافة المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وفقا لوكالة إرنا الرسمية الإيرانية.

كما أشاد السفير السعودي بالدور البناء الذي قامت به الصين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.

ولفت العنزي إلي أنه كان هناك انعكاس لهذا الاتفاق على كثير من الملفات وشعور كثير من الدول بالفرحة لأن أي اتفاق بين السعودية وإيران كدولتين جارتين مهمتين في المنطقة تعززان كل التعاون بينهما لجلب السلام وأمن المنطقة وتحقيق الرفاه لشعوبهما.

وأشار السفير السعودي إلى توجيه دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئيس الإيراني إبراهیم رئیسي لزيارة الرياض، قائلًا "هذه الزيارة ستتم حسب جدول فخامة الرئيس الايراني في زمن مناسب".

وزير الخارجية السعودي: حريصون على تحقيق الاستقرار الإقليمي

وفي أغسطس الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حرص المملكة على تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون والعمل على الاستقرار الإقليمي.

وصرَّح عقب لقائه مع وزير خارجية إيران، بأن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة، مشددًا على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفًا أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدمًا، وشدد على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.