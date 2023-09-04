الدولية للطاقة الذرية: إيران تنتهك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاق 2015

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، فى تقرير لها أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية: تقوم إيران بمواصلة انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاق 2015".

وتابعت أن "إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تراجع في الأشهر الماضية، ولكنه ما زال أعلى 18 مرة من الحد المسموح به بموجب اتفاق عام 2015".

وأعربت الوكالة، في تقريرها، عن أسفها الشديد لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في إيران.

بلينكن: من المحتمل عودة واشنطن للمحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي

وفي يوليو الماضي، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن احتمال عودة واشنطن للمحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، إذا اتخذت طهران إجراءات لتهدئة التوترات الثنائية.

وأوضح "بلينكن" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن التركيز الحالي ينصب على حث إيران على تخفيف حدة التوترات القائمة في مختلف جوانب علاقاتهما، وأنه إذا اتخذت طهران خطوات في هذا الاتجاه، فقد يتم خلق جو يمكن من خلاله استئناف الحوار حول القضايا النووية.

وأضاف: "حتى الآن، لا يسمح الوضع بالاستئناف الفوري للمفاوضات النووية".

باب طهران مفتوح للحوار

وجاءت تصريحات "بلينكن" بعد أسبوع من تأكيد الخارجية الإيرانية، أن طهران لم تبتعد عن السبل الدبلوماسية، وأن باب الحوار حول الاتفاق النووي "لا يزال مفتوحًا".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد قال في مؤتمر صحفي، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل فيما يخص الاتفاق النووي، ولكن يجب على الولايات المتحدة "أن تبدي إرادتها وعزمها في هذا المجال".

يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقًا نوويًا، يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.

وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.