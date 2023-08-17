السعودية وإيران تتفقان على استئناف عمل الملحقين العسكريين فى سفارتى البلدين

اتفق كل من رئيس الأركان العامة الإيراني، ونائب وزير الدفاع السعودي، على استئناف عمل الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي بيان أصدره الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في روسيا، خلال اجتماعهما في العاصمة الروسية موسكو، أوضح إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

وشدد البيان على أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية، وأكد ضرورة استمرار المحادثات والوصول إلى خطة وخارطة طريق مناسبة في هذا المجال، وتقرر في هذا الاجتماع تبادل الملحقين العسكريين للبلدين، وبدء نشاطهم في سفارتي البلدين في أسرع وقت ممكن.

- رويترز: وزير الخارجية الإيرانى يزور السعودية اليوم

يأتي هذا فيما يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السعودية، اليوم الخميس، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسئول إيراني منذ سنوات، وفقًا لما أعلنه التليفزيون الرسمي الإيراني ونقلته وكالة "رويترز".

كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد زار طهران في يونيو الماضي، وذلك في أعقاب الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في مارس الماضي.