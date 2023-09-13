الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيسة مجلس الشيوخ الغينى تزور العاصمة الإدارية ومتحف الحضارة ومستشفى الشرطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت النائبة كامليا صبحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، والمرافق للوفد الرسمي لجمهورية غينيا الاستوائية، والذى يزور مصر حاليًا، ويستمر إلى يوم السبت المقبل، إن مجلس الشيوخ كلفها اليوم بمرافقة وفد جمهورية غينيا الاستوائية، برئاسة تيريزا إيفوا نسانج، رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية، والذي يزور مصر في زيارة رسمية.

انبهار الوفد بمتحف الحضارة وما يحتويه من تاريخ وآثار

وأشارت صبحي إلى أن برنامج عمل الوفد الغيني، اليوم، بدأ بزيارة متحف الحضارات بمصر القديم، وتفقد الوفد المتحف، واستمع إلى شرح واف من المسئولين عن المتحف، والذي يضم العديد من الآثار المصرية، ويضم تاريخ وحضارة مصر، وانبهر الوفد من المتحف وبعد الاستماع إلى شرح ما يحتويه المتحف.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، المرافق للوفد الغيني الاستوائي، إلى أن الوفد سيتوجه إلى مستشفى الشرطة وسيزورها للتعرف على ما يقدمه المستشفى من خدمات، سواء في الحالة العادية أو حالات الطوارئ، وما يستفيد الأعضاء والمنتمون لرجال الشرطة من المستشفى والخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.

زيارة للعاصمة الإدارية      

كما سيتوجه الوفد في آخر زيارة له اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتحديد لزيارة وزارة الصحة والسكان، والالتقاء مع مساعد الوزير للطب الوقائي، للتعرف على ما يحدث في هذا القطاع الهام، وما يقدمه من خدمات، ومدي التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا المجال المهم والحيوي.

جدير بالذكر أن وفد جمهورية غينيا الاستوائية كان قد استهل زيارة لمصر بزيارة كل من مجلس الشيوخ، حيث استقبل الوفد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وقام الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون بين مجلسى الشيوخ بالبلدين، كما وافقا على إنشاء جمعية صداقة بين المجلسين بالبلدين.

txt

رئيس مجلس النواب يلتقى رئيسة مجلس الشيوخ فى غينيا الاستوائية


كما قام الوفد بزيارة إلى مجلس النواب، حيث استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الوفد بمقر المجلس، وقام الوفد بجولة تفقدية بالمجلس، وشرح مفصل لما تحتويه المنظومة البرلمانية في كل من المجلسين.

وأبدت رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية سعادتها بزيارة مصر، وتقديرها لحسن الاستقبال الذي لمسته منذ حضورها للقاهرة.

وأكدت أن زيارتها لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين الصديقتين، والاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في الحياة النيابية، لافتة إلى أن زيادة التعاون بين المجلسين ستنعكس إيجابيًا على العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية، وما تقوم به من جهود لتعزيز التنمية في القارة والدفاع عن مصالحها، كما أكدت أهمية تعزيز البُعد البرلماني في التعاون الثنائي بين البلدين.

ووجهت "اسانجوبو" الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة غينيا الاستوائية والبرلمان الغيني في أقرب وقت، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.

txt

رئيس الشيوخ يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية

النائبة كامليا صبحي لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ جمهورية غنيا الاستوائية زيارة رسمية

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ ينكّس أعلامه حدادًا على ضحايا المغرب وليبيا

رئيس مجلس النواب يلتقى رئيسة مجلس الشيوخ فى غينيا الاستوائية

الأكثر قراءة

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

"بسبب دراجة نارية".. عاطل يذبح شابًا وسط الشارع ويدهس أمين شرطة بالقليوبية

"الأرصاد": نودع تأثيرات "دانيال" اليوم.. وبدء تراجع درجات الحرارة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟