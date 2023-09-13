رئيسة مجلس الشيوخ الغينى تزور العاصمة الإدارية ومتحف الحضارة ومستشفى الشرطة

قالت النائبة كامليا صبحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، والمرافق للوفد الرسمي لجمهورية غينيا الاستوائية، والذى يزور مصر حاليًا، ويستمر إلى يوم السبت المقبل، إن مجلس الشيوخ كلفها اليوم بمرافقة وفد جمهورية غينيا الاستوائية، برئاسة تيريزا إيفوا نسانج، رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية، والذي يزور مصر في زيارة رسمية.

انبهار الوفد بمتحف الحضارة وما يحتويه من تاريخ وآثار

وأشارت صبحي إلى أن برنامج عمل الوفد الغيني، اليوم، بدأ بزيارة متحف الحضارات بمصر القديم، وتفقد الوفد المتحف، واستمع إلى شرح واف من المسئولين عن المتحف، والذي يضم العديد من الآثار المصرية، ويضم تاريخ وحضارة مصر، وانبهر الوفد من المتحف وبعد الاستماع إلى شرح ما يحتويه المتحف.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، المرافق للوفد الغيني الاستوائي، إلى أن الوفد سيتوجه إلى مستشفى الشرطة وسيزورها للتعرف على ما يقدمه المستشفى من خدمات، سواء في الحالة العادية أو حالات الطوارئ، وما يستفيد الأعضاء والمنتمون لرجال الشرطة من المستشفى والخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.

زيارة للعاصمة الإدارية

كما سيتوجه الوفد في آخر زيارة له اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتحديد لزيارة وزارة الصحة والسكان، والالتقاء مع مساعد الوزير للطب الوقائي، للتعرف على ما يحدث في هذا القطاع الهام، وما يقدمه من خدمات، ومدي التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا المجال المهم والحيوي.

جدير بالذكر أن وفد جمهورية غينيا الاستوائية كان قد استهل زيارة لمصر بزيارة كل من مجلس الشيوخ، حيث استقبل الوفد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وقام الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون بين مجلسى الشيوخ بالبلدين، كما وافقا على إنشاء جمعية صداقة بين المجلسين بالبلدين.



كما قام الوفد بزيارة إلى مجلس النواب، حيث استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الوفد بمقر المجلس، وقام الوفد بجولة تفقدية بالمجلس، وشرح مفصل لما تحتويه المنظومة البرلمانية في كل من المجلسين.

وأبدت رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية سعادتها بزيارة مصر، وتقديرها لحسن الاستقبال الذي لمسته منذ حضورها للقاهرة.

وأكدت أن زيارتها لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين الصديقتين، والاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في الحياة النيابية، لافتة إلى أن زيادة التعاون بين المجلسين ستنعكس إيجابيًا على العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية، وما تقوم به من جهود لتعزيز التنمية في القارة والدفاع عن مصالحها، كما أكدت أهمية تعزيز البُعد البرلماني في التعاون الثنائي بين البلدين.

ووجهت "اسانجوبو" الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة غينيا الاستوائية والبرلمان الغيني في أقرب وقت، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.