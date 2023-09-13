القنصل الصيني بالإسكندرية يفتتح معرض الصور الصيني المصري بقلعة قايتباي

افتتح القنصل الصيني بالإسكندرية يانج يي، اليوم الأربعاء، معرض الصور الصيني المصري، بالتعاون مع القنصلية الصينية بالإسكندرية والمجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، بحضور محمد متولي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بقلعة قايتباي ليعرض مجموعة من الصور الصينية السكندرية التي تعكس عمق العلاقات بين كلا البلدين.

وقال القنصل الصيني بالإسكندرية، إن المعرض الصيني المصري ينظم لأول مرة في قلعة قايتباي، خلال احتفالات اليوم الوطني الصيني هو ما يعكس عمق العلاقات بين كلا البلدين الصينية والمصرية لتميزهما بحضارة عريقة، والمعرض ثمرة التعاون في عديد من المجالات.

وتابع القنصل الصيني، أن هدف المعرض تنشيط السياحة بين أقدم حضارات العالم وهما الحضارة المصرية والصينية فهو يعرض مجموعة من الصور التي تعكس التراث الصيني من خلال أحد مواطن الحضارة الصينية لصناعة الخزف الأزرق وتحتل مكانة هامة في تاريخ الخزف الصيني والذي ارتسم بأجمل المناظر والمشاهد المستوحاة من الحياة الصينية.

تاريخ طريق الحرير البحري

كما استعرض المعرض تاريخ طريق الحرير البحري والذي تم تشكيله ليربط بين دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وأصبح شريان رئيسي تعتمد من خلاله الحضارات القديمة في جميع أنحاء العالم على التغذية الثقافية وعن طريقه تم تصدير الخزف من تشجيانغ الصينية إلى دول الخارج.

ووضح المعرض الصيني المصري أنه تم إدخال الخزف الصيني لمصر بكميات كبيرة عن طريق البحر ومنذ التنقيب الأثري في موقع الفسطاط عام ١٩١٢ تم اكتشاف عدد كبير من خزف تشجيانغ في الموقع المصري.

القنصل الصيني بالاسكندرية : المعرض الصيني المصري يدعم عمق العلاقات بين اقدم حضارات العالم

القنصل الصيني بالاسكندرية : المعرض الصيني المصري يدعم عمق العلاقات بين اقدم حضارات العالم

القنصل الصيني بالاسكندرية : المعرض الصيني المصري يدعم عمق العلاقات بين اقدم حضارات العالم

القنصل الصيني بالاسكندرية : المعرض الصيني المصري يدعم عمق العلاقات بين اقدم حضارات العالم