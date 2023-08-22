الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي

طالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وزارة الري، بالتدخل الفوري لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباي، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل وضع هذه الحواجز.

غيرت شكل المشهد المحيط بالقلعة

وأوضح النائب أن وزارة السياحة والآثار سبق وأن أبلغت وزارة الري بأن تلك الكتل الخرسانية التى جرى إنزالها قبل سنوات بمحيط قلعة قايتباي في منطقة بحري بالإسكندرية، لم تعد ذات قيمة، بعد أن تم حماية الصخرة الأم والقلعة من نحر الشاطئ.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تلك الكتل الخرسانية غيرت بشكل كامل المشهد المحيط بقلعة قايتباي والمعروف على مدار سنوات طويلة، وحجبت رؤية القلعة لما حولها، وتشوه مشهدها.

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حماية القلعة بلسان بحرى جديد يحجز الأمواج

وقال النائب: قد كان مقبولا وجودها فى ظل مشروع الحماية الذى كانت تقوم به وزارة الري، ولكن اليوم في ظل عمل لسان بحري جديد يحجز الأمواج، وبعيد عن جسم القلعة، أصبحت تلك الكتل بلا قيمة، ولا فائدة لها، بل أصبحت عبئا وتشويها لقيمة الأثر الخالد الذي هو رمز مدينة الإسكندرية.

ضرورة استجابة وزارة الرى لطلبات وزارة الآثار

على جانب آخر، أشاد النائب محمود عصام بالأعمال التي تمت من وزارتي الآثار والري لحماية هذا الأثر العظيم الذى يفتخر به كل مصري، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة استجابة وزارة الري لطلبات وزارة الآثار، لاستكمال المهمة على أكمل وجه، واستعادة رونق قلعة قايتباي كما عرفناها من قبل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار طالبت الهيئة العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري بانتشال ورفع الأحجار والكتل الخرسانية التي جرى إنزالها قبل سنوات بمحيط قلعة قايتباي في منطقة بحري بالإسكندرية، لحمايتها من النحر والأمواج العاتية.

وأوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، انتهاء مشروع الحماية البحرية للقلعة بنسبة 100%، والذى تنفذه الهيئة العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، بتكلفة إجمالية قدرت بـ267 مليون جنيه.

بالاسكندرية عضو مجلس النواب لسياحة والآثار مجلس النواب محافظة الاسكندرية منطقة بحري مشروعات مشروع وزاره الموارد المائيه وزارة السياحة

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