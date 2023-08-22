ألقاها زوجها بالشارع بعد وفاة والدتها.. "التضامن" تنقذ سيدة مشردة بالغربية

أنقذ فريق التدخل السريع ولجنة مواطن بلا مأوى في الغربية برئاسة الدكتور خالد أبوالمجد، مواطنة لا تقوى على الحركة من مواليد 1981 من التشرد بالشارع لعدم وجود أهل لها، بعد أن تخلى عنها زوجها، حسب ما قالت.

وتلقى أبوالمجد اتصالا من سيدة تكلعه فيه بوجود مسنة أمام السيد البدوي بلا مأوى، وجرى إخطار أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وشيخ العرب عبدالله طنطاوي، وكيل المديرية، والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم.

وأكدت المعاينة أن الحالة لا تتجاوز الـ45 عاما، وبالتحدث معها أفادت بأنها من القاهرة شبرا الخيمة وأصيبت بجلطة بسيطة بعد وفاة والدتها، لكن زوجها لم يتحملها وطلقها وألقاها في الشارع وأخذ أبناءها، ما تسبب في حدوث مضاعفات وجلطة أخرى.