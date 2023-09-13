الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرفة الإسماعيلية التجارية: مشروعات البنية التحتية بمصر تعزز مكانتها بالشرق الأوسط وإفريقيا

كمال حمودة
كمال حمودة

قال كمال حمودة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية، إن مشروعات تطوير البنية التحتية في مصر، جعلت مصر واحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

 

بناء مدن نموذجية وجسور استثمار حقيقى

وأضاف كمال حمودة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن ما تبنيه مصر اليوم من طرق وجسور وسكك حديدية ومدن نموذجية هو استثمار حقيقي، يدفع انطلاقها في إفريقيا وأوروبا وآسيا، ووصفه بالاستثمار طويل المدى.

انضمام مصر لمجموعة بريكس سيصلح الاقتصاد المصرى

كما أرجع كمال حمودة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، انضمام مصر لمجموعة بريكس، إلى اهتمام القيادة السياسية حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأن الاستثمار على نطاق واسع فى مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب فى السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها.

مشروعات البنية التحتية ساعدت فى توافر فرص العمل

كما أشار كمال حمودة، إلى أن ما تم فى مصر من توظيف أعداد كبيرة من العمال فى مشروعات البنية التحتية الحكومية، أسهم فى إدرار الدخل عليهم، الأمر الذى أسهم في خلق معدلات طلب فى السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار فى العديد من القطاعات، وأسهم فى دفع عجلة التنمية.

 

افتتاح معرض أهلًا مدارس بالإسماعيلية 

فيما تشهد محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، افتتاح معرض «أهلًا مدارس 2023»، بتخفيضات كبرى بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسماعيلية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

فيما أكد أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أهمية معرض «أهلًا مدارس» كونه معرضًا مجتمعيًا يلبي كل احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والسلع الغذائية بخصومات تقل عن مثيلتها بالأسواق.

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