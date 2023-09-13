خرج فجرا لعمله فأصيب بالرصاص.. صياد فلسطيني يتعرض لانتهاكات إسرائيلية بعرض البحر

خرج فجرا للبحر بحثا عن الرزق، فلم يجد سوس رصاص الاحتلال الذى اخترق جسده وتحولت المياه حوله لبركة من الدماء، كانت تلك تفاصيل الليلة العصيبة التي عاشها الصياد الشاب نافذ رمضان صلاح صاحب الـ23 عاما في قطاع غزة مع مجموعة من الصيادين تعرض بعض منهم للإصابة وآخرين للاعتقال.

تفاصيل وبداية الهجوم

وفي هذا السياق، كشف زكريا بكر رئيس اتحاد لجان الصيادين بقطاع غزة ومسئول وحدة الرصد والتوثيق للجرائم الإسرائيلية بحق الصيادين، تفاصيل وبداية الهجوم على الصياد الشاب فجرًا خلال وجوده داخل بحر قطاع غزة.

أحد الصيادين المصابين

قال بكر في تصريحات خاصة لـ الدستور، كان هناك انتشارًا مكثفًا لزوارق الاحتلال الحربية غرب ميناء رفح، وبدأت سلسلة الهجمات على الصيادين وتحديدًا قوارب الإنارة بإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة وفوانيس الإنارة صوب مراكب الإنارة الراسية غرب ميناء رفح بأي عمق كان استهداف للمراكب وكان لدى الاحتلال نية لالحاق الأذي بالصيادين ومراكبهم.

زوارق الاحتلال تهاجم الصيادين فجرًا

وأضاف بكر أن زوارق الاحتلال الحربية من نوع طراد وزوارق سريعة تستخدمها قوات الكوماندوز هاجمت فجرا قاربين صيد من نوع حسكة كانوا يعملون بشباك السنار، وهاجمتهم تلك الزوارق الأسلحة الرشاشة والأعيرة الحديدية، لافتًا إلى أن أحد القوارب تمكن من ترك الشباك والهرب من الزوارق باتجاه الشرق، فيما أصيب صياد آخر يدعى حسن سهيل مقداد بعيار معدني باليد والعيار الذي تم إطلاقه بهدف إيقاف المحرك لم يكن بمكان يمكن أن يعطي المحرك أصاب الجسم الخارجي ولم يتوقف المحرك وابتعد عن الزوارق الحربية أما القارب الآخر كانت الرصاصات باتجاه المحرك، وقد دمرته وتوقف عن الحركة تمامًا وهنا تمت السيطرة على القارب، وقام الجنود الموجودين على متن الزوارق السريعة بعدها بإطلاق الأعيرة الحديدية تجاه الصيادين الموجودين على الحسكة من مسافة صفر، لإجبارهم على التجرد من ملابسهم والنزول بالماء ليتم اعتقالهم وقد أصيب الصياد منيب محمود اشكنتنا بعدد من الأعيرة الحديدية بالقدم والظهر ومن ثم تم اعتقاله.

أكياس بها كرات حديدية صغيرة يطلقها الاحتلال على الصيادين

وأشار “بكر” إلي أن الصياد نافذ أصيب بأحد الأعيرة النارية برأسه مما استدعى الطراد الإسرائيلي بسحبه عن القارب، وهو في حالة إغماء، وأخذه من غرب ميناء رفح إلى مستشفى الاحتلال بمدينة المجدل، وتم إجراء عملية دقيقة بالرأس له نتيجة لإصابته وهو بحالة غيبوبة وينتظرون 24 ساعة حتى يفيق ويقدرون وضعه لكن بشكل عام الوضع خطير.

وأكد “بكر” أن تلك الأحداث تكرر بشكل يومي بحق الصيادين في قطاع غزة، مطالبا بتحرك عربي ودولي فوري لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي .