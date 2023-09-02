اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وغزة والضفة الغربية، بين اعتداءات على الصيادين في بحر غزة، واعتقال الشبان من بيوتهم ومن الأماكن العامة، فضلا عن الاعتداءات المتكررة للمستوطينين على سكان القرى الفلسطينية.

وهاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين بالرصاص، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اتحاد لجان الصيادين، قوله إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، وفتحت باتجاهها خراطيم المياه، وحاولت إغراقها.

استهداف الصيادين

وتعتمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد والتنغيص على حياتهم.

بالتزامن مع هذا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أحمد فواز حمران من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، والأسير المحرر، الطالب الجامعي إبراهيم سعود بني عودة، ومحمد دار حامد، من قرية عين يبرود، شمال شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

أصيب، اليوم السبت، مواطنان برضوض، عقب اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله.

الهجوم على الرعاة

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "القبون" شرق القرية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض.

يذكر أن مستوطنين أقاموا قبل نحو شهرين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية في منطقة "القبون"، وتشهد تلك المنطقة اعتداءات متكررة للمستوطنين على المواطنين ورعاة الأغنام، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين وفتاة من المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت هيئة شئون الأسرى في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت نورهان ترشحاني، ومهران عباس، ومحمد عيسى، أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى.