الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يقتحم قرية زبدة جنوب جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زبدة جنوب جنين، وداهمت عدة محلات تجارية.

وقال رئيس مجلس قروي زبدة صالح عمارنة، في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بأعداد كبيرة، وداهمت عدة أحياء ومحلات تجارية، وقامت بعملية تفتيش لكاميرات المراقبة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب ثلاثة فلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية، بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

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