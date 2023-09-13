الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى قطع الأشجار النادرة والمعمرة فى حديقة الأسماك بالزمالك

حديقة الأسماك بالزمالك
حديقة الأسماك بالزمالك

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك.

لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة المتواجدة في حديقة الأسماك بالزمالك.

تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة

وأوضحت أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة، وفقًا لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها، ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة، وذلك بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وأكد المركز مواصلته تحري ما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، للوقوف على حقيقة الأمور، وعدم ترك الساحة للمغرضين ومروجي الشائعات الذين يستهدفون إثارة البلبلة.

يذكر أن المركز يواصل عمليات الرصد على مدار الساعة، من خلال فريق من الشباب المدرب على أعلى مستوى من المهنية، حتى يتمكن من الرصد السريع لتوضيح الحقائق للمواطنين وعدم تركهم عرضة للشائعات الممرضة.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688- 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

إطلاق شائعات الحكومة تنفي المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء قطع أشجار نادرة بالزمالك وزارة الزراعة

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