رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: نصلي رحمًة وسلامًا لأشقائنا في ليبيا

نعى دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، ضحايا إعصار دانيال بليبيا.

وأعرب رئيس الأساقفة في بيان، اليوم الأربعاء، عن أسفه جراء هذه الكارثة التي أودت بحياة الكثيرين من أشقائنا في ليبيا، مصليًا بالرحمًة والسلام لأسر الضحايا وخالص الشفاء للمصابين.

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إشادة بتوجيهات السيسي

وأشاد رئيس الأساقفة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم دولتي المغرب وليبيا وسرعة تقديم الإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا للضحايا.