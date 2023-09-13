بالتزامن مع ذكراها.. أبرز المعلومات عن القديسة إيديث من ويلتون
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر اليوم بذكرى القديسة إيديث من ويلتون، الأميرة التي تخلت عن العرش بسبب إيمانها.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عنها وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
- كان من الممكن أن تصبح إيديث ملكة وصية على عرش إنجلترا، لكنها لم ترغب أبدًا في التخلي عن الدير الذي عاشت فيه منذ ولادتها حيث كرست نفسها لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها.
- حياة القديسة إيديث كتبها الراهب العالم جوسلين في أواخر القرن الحادي عشر.
كانت ولادة إيديث بين عامي 961 – 964م . في كيمسينغ، وهي الآن قرية قريبة من بلدة سيفينوكس في كينت في جنوب شرق إنجلترا.
- والدها هو الملك إدغار المسالم كان لديه مقر إقامة ملكي في ويلتون في ويلتشير في جنوب غرب إنجلترا، في مملكته الأصلية ويسيكس، وقع في حب شابة نبيلة تدعى ويلفريدا. لقد ذهبت لتلقي التعليم في الدير في ويلتون بالقرب من قصره.
- وبعد فترة قام الملك إدغار المسالم بإخراج ويلفريدا وابنته إيديث من الدير الذي كانتا تقيمان فيه بالقوة ليمكثا معه في القصر.
- لم تشعر ويلفريدا وابنتها إيديث بأي سعادة في القصر وبعد فترة يبدو أن الملك قام بعد ذلك بالتكفير عن الذنب لسنوات للتكفير عن خطاياه. عادت ويلفريدا وابنتها إيديث بموافقة الملك إدغار إلى دير ويلتون.. قام الملك إدغار بدعم الدير ووقفه لسنوات عديدة حتى وفاته.. والأمر المؤكد أن إيديث أمضت كل حياتها القصيرة في الدير وظهرت قداستها منذ طفولتها. قامت ويلفريدا بتربيتها في الدير على التقوى وبعيدًا عن أي إغراءات في هذا العالم وقدمت إيديث النذور الرهبانية في سن الخامسة عشرة في ويلتون.
- كانت إيديث تلتزم دائمًا بالصوم وتحيا في حياة الطهارة والعفاف، وتجمع بين حياة الصلاة وحياة النشاط. كانت تطعم الجياع والغرباء، وتكسي العراة، وتعتني بالمرضى. عرفت منذ صغرها بحكمتها وجمالها الجسدي والروحي وصوتها الملائكي، وكانت محبوبة من قبل الكثيرين لكرمها وارتباطها الوثيق بالحيوانات. ويروى أن كثيرين قدموا لها حيوانات منزلية وبرية كهدية، وكانت تطعم الغزلان والحمام من يدها.
- لم يكن طيب إيديث يتعارض مع قوة شخصيتها وتصميمها. شهد كاتبو السيرة الذاتية أنها مثل الزاهدين القدامى، كانت ترتدي قميصًا للشعر تحت فستانها الملون وباهظ الثمن. ما اعتبره البعض غير مناسب لامرأة متدينة. لقد دافعت عن نفسها بحزم حين قالت لجميع المعارضين لها إن روحها وعقلها يمكن أن يكونا نقيين مثل روح وعقل أي شخص يرتدي ملابس مختلفة.
- ومع الوقت نالت مودة الجميع وإجلالهم لحياتها المقدسة وعطفها وأعمال الرحمة والفطنة والعلم، وكانت الراهبات ينادونها بالصالحة، كانت إيديث إنسانة متدينة ومجتهدة، تقوم بجميع المهام الموكلة إليها دون تمييز بسبب رتبتها الملكية، في عام 975، بعد وفاة إدغار، طلب نبلاء المملكة من إيديث مغادرة الدير لتولي وصاية أخيها غير الشقيق، الملك المستقبلي إدوارد، المعروف باسم "الشهيد"، والذي كان يبلغ من العمر 13 عامًا فقط في ذلك الوقت.
- رفضت إيديث العرض بأن تصبح ملكة وصية على عرش إنجلترا، ولكنها قبلت الميراث الذي تركه لها والدها، لا لكي تعيش في ترف، بل لتبني كنيسة ومستشفى في الدير يتلقى فيه الفقراء والمعوزون العلاج والرعاية. فضلت الراهبة القديسة صحبة البرص والمنبوذين على صحبة الأمراء والنبلاء، وكانت تقدم الخبز والصدقات والمأوى لكل من يطلبه في أي وقت.
- بعد حياة قضتها في القداسة توفيت إيديث من ويلتون في سبتمبر 984، عندما كانت لا تزال في أوائل العشرينات من عمرها. وشهدت أمها ويلفريدا عملية تقديس ابنتها إيديث بعد وقت قصير من وفاتها.