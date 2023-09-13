بالتزامن مع ذكراها.. أبرز المعلومات عن القديسة إيديث من ويلتون

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر اليوم بذكرى القديسة إيديث من ويلتون، الأميرة التي تخلت عن العرش بسبب إيمانها.



ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عنها وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني

